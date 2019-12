Empresário mata dois bandidos e morre ao ser baleado durante assalto

O empresário André Borges Soares, de 47 anos, morreu ao ser baleado por bandidos durante um roubo em sua residência, localizada na Rua Pioneiro José Fernandes Ribas, no Jardim Alvorada em Maringá. Foi na noite de Natal quando dois ladrões invadiram a propriedade.

André, a esposa e filho chegavam da rua quando foram dominados. O empresário que estava armado com uma pistola calibre 380 reagiu, disparando tiros contra os marginais que também revidaram. André Borges atingiu os dois bandidos que morreram no local.



Durante a troca de tiros a vítima também foi baleada no peito e queixo e acabou morrendo. A esposa, Nancy Tieny Fuji, de 49 anos, foi baleada no pé e precisou de atendimento médico. Um terceiro assaltante que ficou do lado de fora ouviu os tiros e saiu correndo deixando na rua uma arma de brinquedo.

A polícia encontrou com os dois ladrões um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 9mm. Um capuz também foi apreendido ao lado do corpo de um dos meliantes. Ambos não portavam documentos. Os corpos dos bandidos e do empresário foram removidos pelo IML.

André Borges era bastante conhecido em Maringá. O empresário era dono de uma imobiliária e de uma produtora de eventos. A Polícia Civil agora tentará identificar o terceiro assaltante que participou da ação. (inf/foto André Almenara)