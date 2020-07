Empresários ligados ao MBL são presos por lavagem de dinheiro, diz MP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje dois membros do MBL (Movimento Brasil Livre) por suspeita de desviarem mais de R$ 400 milhões. A operação, realizada em conjunto pelo Ministério Público e Receita Federal, prendeu Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

O Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil enviou 35 policiais civis e 16 viaturas para cumprir seis mandados de busca e apreensão e as duas prisões na capital paulista e em Bragança Paulista. As buscas incluíram a sede do MBL, organização política brasileira que ganhou notoriedade após os protestos de 2013, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, a quem apoiou até o ano passado. A informação é de Wanderley Preite Sobrinho e Rafael Bragança, no UOL.