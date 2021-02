Empresas pedem que motoristas retornem ao serviço

Através de mensagem enviada aos seus funcionários, as empresas Transporte Coletivo Cidade Canção e Cidade Verde pediram a compreensão dos motoristas e o retorno ao serviço de imediato, alegando a prestação de serviço essencial à população. As empresas também citam a falta de recursos para o pagamento do salário integral de janeiro e enfatizam que, por conta da pandemia, este não é o melhor momento para paralisar os serviços e reivindicar melhorias. Confira a nota:

“SENHOR COLABORADOR:

Considerando que a motivação da paralisação dos serviços, das empresas TCCC e CIDADE VERDE, na data de hoje – (08-02-2021) – se deu em razão da falta de recursos para o pagamento do salário do mês de janeiro de 2021, em sua totalidade, pela baixa demanda de passageiros provocada pela pandemia do CORONAVÍRUS;

Considerando que as empresas desde o dia 05 de fevereiro de 2021, vem buscando recursos para complementar a diferença, devidamente efetivada no dia de hoje, (08-02-2021);

Pedimos a sua compreensão e que retorne ao serviço de imediato, vez que prestamos serviço essencial a população usuária do sistema nas cidades de Maringá, Sarandi, Paiçandu, Dr. Camargo, Floresta e Itambé.

Não acredite que este seja o melhor momento para manter os serviços parados em busca de outras melhorias, vez que tais reinvindicações só poderão ser avaliadas, com a retomada dos serviços das empresas em sua normalidade.

Atte.

Direção”