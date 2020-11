Empresas que estarão no Parque de TI são destaques em prêmio nacional

A 24ª edição do Great Place to Work (GPTW) indicou as 150 melhores empresas brasileiras para se trabalhar no setor de Tecnologia da Informação (TI). Cinco delas são de Maringá e duas estarão com novas unidades no futuro Parque de TI. Outras três têm filiais na cidade. A premiação foi anunciada em 19 de outubro. “É gratificante ver empresas de Maringá sendo destaque nacional”, comenta o secretário da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seide), Rafael Silva. “É resultado da competência dos empresários e do trabalho que fazemos para incentivar e apoiar os investimentos na cidade”.

Entre os aspectos analisados na GPTW estão o nível e velocidade de inovação, sistemas de Recursos Humanos, entre outros. Dados levantados na pesquisa indicam que 87% das melhores empresas têm mecanismos para receber sugestões dos funcionários. Seja pela internet ou até mesmo pela tradicional caixa de sugestões deixada em cima de balcões e mesas. Também há um alto nível de confiança nas lideranças, fato indicado por 58% dos colaboradores.

No ranking GPTW para empresas com até 100 funcionários, a Accion ficou em 27º lugar. Até 999 colaboradores a melhor colocação ficou com a TecnoSpeed, em 11º lugar, seguida pela Elotech em 17º, DB1 na 25ª e Matera em 27º. Com mais de mil funcionários, entraram no ranking três companhias que têm filiais em Maringá. A TOTVS, a Senior Sistemas e a HBSYS.

Boa parte das empresas do setor de tecnologia da informação se beneficia das ações de desenvolvimento da gestão Ulisses Maia. Como as leis do ISS Tecnológico e PRODEM/Empresa, além do Parque de TI. A Prefeitura também lançou o Edital de Inovação e criou o Espaço do Empreendedor para auxiliar empresas locais, criou a Diretoria de Inovação, entre outras iniciativas. São projetos, incentivos e ações que geram empregos, aumentam a arrecadação de impostos e atraem investimentos para Maringá.