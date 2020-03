Está em quarentena? Aproveite para aperfeiçoar seus estudos com os cursos online gratuitos da Unifamma

A UNIFAMMA – Centro Universitário Metropolitano de Maringá disponibilizará seis cursos de capacitação profissional online e gratuitos, e o primeiro módulo dos cursos de graduação em administração, ciências contábeis, gestão de recursos humanos e pedagogia, na modalidade EaD e sem custos nesta primeira etapa.

“Para nós, a educação é um agente de transformação no dia a dia de todas as pessoas. Por este motivo, no momento em que nosso país vem passando, a Unifamma libera cursos online grátis e com certificação no final do curso. É uma excelente oportunidade para você que quer impulsionar sua carreira e ter mais conhecimentos no currículo, aproveite esta oportunidade”, declara Evandro de Freitas Oliveira, mantenedor da instituição.

Com a pandemia do coronavírus no país, a modalidade a distância é a melhor e mais segura opção para começar ou continuar a estudar, além de contar com a flexibilidade de tempo e local de estudo.

Todos os cursos têm certificação ao final, mas, para isso, é necessário cumprir as exigências de cada curso. Após ser aprovado, você emite o documento

comprobatório via sistema.

Para os cursos de graduação, o candidato entra como aluno não-regular, após a finalização das disciplinas, o aluno poderá completar sua inscrição tornando-se

aluno regular e convalidar estes estudos.

A seguir, você pode ter acesso aos links e vouchers para se inscrever:

Cursos de Aperfeiçoamento Profissional:

Introdução à Psicopedagogia e a Inclusão Social (40h):

https://unifamma.catalog.instructure.com/courses/introduo-psicopedagogia-e-

a-incluso-social – Voucher: UNIFAMMAEXPIP

Gestão de Pessoas (20h):

https://unifamma.catalog.instructure.com/courses/gesto-de-pessoas –

Voucher: UNIFAMMAEXPGP

Processo Criativo (40h)

https://unifamma.catalog.instructure.com/courses/processo-criativo – Voucher:

UNIFAMMAEXPCP

Tecnologias Aplicadas à Educação (40h):

https://unifamma.catalog.instructure.com/courses/tecnologias-aplicadas-

educacao – Voucher: UNIFAMMAEXPTIC

Redação de E-mails Corporativos:

https://unifamma.catalog.instructure.com/courses/e-mailcorporativo – SEM

NECESSIDADE DE CÓDIGO PROMOCIONAL

Trabalho Científico: O que é? Como se constitui?:

https://unifamma.catalog.instructure.com/courses/trabalhocientifico

SEM NECESSIDADE DE VOUCHER

Cursos de Graduação:

Administração:

https://unifamma.catalog.instructure.com/programs/administracao

Voucher: UNIFAMMAEXPADM

Pedagogia: https://unifamma.catalog.instructure.com/programs/pedagogia

Voucher: UNIFAMMAEXPPED

Ciências Contábeis:

https://unifamma.catalog.instructure.com/programs/cienciascontabeis

Voucher: UNIFAMMAEXPCCT

Gestão de Recursos Humanos:

https://unifamma.catalog.instructure.com/programs/gestaorh

Voucher: UNIFAMMAEXPGRH

A Unifamma pensa no futuro profissional e leva conhecimento mesmo em

períodos como este que estamos vivenciando.