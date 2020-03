Estudante de medicina fica ferido em acidente entre carreta e caminhonete

Felipe Theodoro, estudante de medicina de 22 anos, ficou ferido em um acidente de

grandes proporções registrado no início da tarde desta segunda-feira (9), em Maringá.

O acidente que envolveu uma carreta bi-trem com placa do Rio Grande do Sul, e uma

caminhonete modelo Nissan Frontier, ocorreu no entroncamento da Avenida Morangueira

com a PR-317. O acidente mobilizou um grande aparato do Corpo de Bombeiros, Samu,

além do Aeromédico Saúde 10. Theodoro ficou preso entre as ferragens da utilitário. Após

ser retirado do veículo, o estudante de medicina foi socorrido apresentando trauma de

tórax.

Apesar de estar consciente e orientado, o médico do Samu Maurício Lemos, nos relatou

que o rapaz era considerado uma vítima grave. Ele foi levado para o Hospital Bom

Samaritano. O motorista da carreta, disse que seguia viajem sentido a PR-317, quando

repentinamente o motorista da Nissan atravessou a pista de rolamento. A colisão lateral foi

inevitável. O impacto foi totalmente no lado do motorista. O estudante de medicina havia

acabado de sair de um centro universitário localizado nas imediações e realizava o retorno

para ter acesso a Avenida Morangueira no sentido bairro-centro. Pessoas que trabalham

nas proximidades relataram a nossa equipe, que inúmeros acidentes já foram registrados

nesse mesmo local. A maioria deles pela falta de atenção dos motoristas. (inf Corujão Noticias)