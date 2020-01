Etapa Pop do circuito de corridas será disputado neste fim de semana em Maringá

A última etapa do circuito de corridas Paraná Running promete ser animada. Com largada na Avenida Horácio Raccanello, próximo à Avenida Pedro Taques, a prova será embalada por sucessos da música pop. A corrida começa às 20 horas, mas a partir das 18h já vai ter DJ tocando para aquecer os atletas. A etapa finaliza o circuito de 2019 – inicialmente a prova estava prevista para o fim de novembro do ano passado, mas precisou ser adiada após ter seu alvará negado pela Prefeitura Municipal de Maringá na véspera do evento. Os corredores que ainda não retiraram os kits, compostos por camiseta, “gym bag” e uma bandana, podem buscá-los na loja Taquion (Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, 338 – Jardim Ipanema) na sexta-feira (31) das 9 até as 19 horas ou no sábado (01), entre 10 e 13 horas.

Para efetuar a retirada, é só comparecer ao local indicado com um documento de identificação em mãos. Quem já retirou anteriormente, pode utilizar o kit nesta prova, inclusive o número de peito. As inscrições para a prova estão encerradas. Os primeiros colocados, além de troféus, levam prêmios em dinheiro. Os corredores puderam optar, na hora da inscrição, entre correr cinco quilômetros ou fazer uma prova mais longa, com o dobro da quilometragem.

A prova também premia os clubes com o maior número de atletas inscritos e os três melhores colocados de todas as categorias por faixa etária. Com o tema “O ritmo que embala sua corrida”, a primeira prova do circuito Paraná Running 2019 foi embalada por muita música eletrônica e chegada dentro do estádio Willie Davids. A segunda, com o ritmo do Rock, inovou com percurso inédito e desafiador concentrado na Zona 5. Agora os participantes se preparam para disputar a etapa Pop, que vai percorrer a Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, entre as avenidas Pedro Taques e Tuiuti – um trajeto plano e tranquilo. Mais de 1.300 atletas estão inscritos na prova, que é organizada pelas empresas GMC Eventos e VQV Eventos.