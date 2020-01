EUA limitam número de voos fretados para Cuba com objetivo de diminuir receitas da ilha com turismo

Apenas um número determinado de aeronaves poderá viajar até o Aeroporto Internacional José Martí, em Havana. Turistas nas escadarias do Capitólio de Cuba, em Havana

AP Photo/Desmond Boylan

Os Estados Unidos reduziram nesta sexta-feira (10) drasticamente os voos autorizados a ir a Cuba, na tentativa de diminuir as receitas do turismo para a ilha comunista, informou a agência France Presse.

A partir de agora, estão limitados o número de voos fretados para o país, permitindo que apenas um número determinado de aeronaves viaje para o Aeroporto Internacional José Martí, em Havana. A quantidade não foi informada.

“As restrições afetarão ainda mais a capacidade do regime cubano de obter receita, que usa para financiar sua repressão contínua ao povo cubano e seu apoio desmedido ao ditador Nicolás Maduro na Venezuela”, afirmou o secretário de Estado, Mike Pompeo, em comunicado.

“Ao suspender os voos fretados para esses nove aeroportos cubanos, os Estados Unidos impedem ainda mais o regime cubano de obter acesso a moeda forte dos viajantes dos Estados Unidos”, continuou.

O presidente Donald Trump inverteu drasticamente a política de abertura em relação a Cuba estabelecida por seu antecessor Barack Obama.