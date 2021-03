Evandro Oliveira: “momento é de preservar a saúde”

O empresário Evandro de Freitas Oliveira (foto) concorda com a posição da APP-Sindicato em relação à volta das aulas presenciais. “Como mantenedor da Unifamma, eu deveria ser um dos primeiros a querer que a educação volte de forma presencial né?! Mas como um pai, amigo, marido, e empresário que se preocupa com a educação da nossa cidade, eu já disse e repito pra vocês: não podemos aceitar que as aulas voltem de forma presencial antes de toda nossa população ser vacinada”, manifestou ele nesta manhã, defendendo vacina já.

“A saúde de todo o país está em colapso. Já imaginou de todos as nossas crianças, jovens e adultos voltarem para as salas de aula? O momento agora é de preservar a saúde. Temos que continuar com a educação de forma remota, é claro. O governo precisa investir nisso. E temos que esperar a vacinação. Temos que cobrar nossos governantes. A vacinação tem que acontecer o mais rápido possível, pelo bem e saúde de todos”, acrescentou Evandro. A Unifamma manterá seu ensino totalmente remoto até que todos os alunos e colaboradores estejam vacinados.