Ex-alunas de Denian Couto denunciam abusos

Por Jess Carvalho, no Plural:

Ameaças, xingamentos, danos psicológicos. É o que relatam duas ex-alunas de Denian Couto que estiveram em longos relacionamentos abusivos com ele. O jornalista, que se coloca como pré-candidato a vereador, também é professor de Direito e dá aulas na UniOpet desde 2016. A instituição informa que “desconhece qualquer formalização de denúncia” a respeito do caso e, portanto, Denian segue no corpo docente, já que não cometeu “nenhuma falta grave”.

Segundo as vítimas ouvidas pelo Plural, que terão seus nomes preservados, Denian se relacionou com várias alunas. “Mais de dez”, afirma uma delas. Embora o regimento interno diga que é compromisso do docente respeitar os princípios éticos que regem a UniOpet e a dignidade acadêmica, alguns encontros amorosos, segundo elas, teriam acontecido nas dependências do próprio centro universitário.