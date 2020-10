Ex-deputado sem tornozeleira

A informação foi dada pelo jornalista Felippe Aníbal, de Curtiba: o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho já está cumprindo pena em casa, sem tornozeleira. Ele tinha sido condenado em segunda instância a 7 anos e 4 meses de prisão, por ter matado duas pessoas em um “acidente de trânsito”.

“A progressão ao regime aberto foi deferido pela juíza Liliane Graciele Bretwisser, de Guarapuava, em 20 de agosto. Pelo crime, Carli Filho, no total, ficou detido por três dias numa cela especial e ficou outros 51 dias monitorado por tornozeleira eletrônica. Agora no regime aberto, Carli Filho tem que estar em casa às 11h da noite, comprovar que trabalha e/ou estuda, não se ausentar de Guarapuava por mais de 15 dias e se apresentar mensalmente ao fórum da cidade. E é isso.” (via Angelo Rigon)