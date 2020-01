Ex-prefeito de Paiçandu é preso acusado de falsificar bebidas alcoólicas

Tweet no Twitter

Primeiro prefeito de Paiçandu, Laurindo Palma tem 90 anos de idade e foi preso ontem, suspeito de falsificar bebidas alcoólicas.

De acordo com o G1, quando os agentes municipais chegaram para conferir a denúncia foram hostilizados pelo proprietário e chamaram a Polícia Civil. Dentro da residência foram encontradas dezenas de garrafas de bebidas alcoólicas e também galões com um líquido que estava sendo colocado nas garrafas.



O ex-prefeito foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Depois, ele deve ser levado para o 9º Distrito de Maringá.

Não é a primeira de Laurindo Palma. Ele já foi acusado de vender uma ilha submersa no rio Paraná.