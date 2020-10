Ex-secretário é penalizado por ofensas e fake news

A campanha eleitoral mostra seu baixo nível em Maringá. O presidente do PSB local, ex-vereador e ex-secretário municipal José Miguel Grillo, deverá retirar ofensas postadas em suas redes sociais contra o prefeito Ulisses Maia, sob pena de multa diária de até R$ 5 mil por postagem. Além de ofender o prefeito, candidato à reeleição, Grillo publicou notícias sabidamente falsas.

A decisão é do juiz Alberto Marques dos Santos, da 192ª Zona Eleitoral, publicada na quarta-feira, atendendo representação feita pelo prefeito e pela coligação Maringá Sempre à Frente. Entendeu-se que o ex-vereador difamou Ulisses Maia, usando palavreado de baixo calão, além de propagar fake news contra o chefe do Executivo. “Trata-se de palavra de baixíssimo calão, que não tem outra função senão ofender. É dado ao cidadão reprovar o gestor e o candidato, mesmo que duramente. Mas a dureza da crítica não pode consubstanciar ofensa pura e simples, reduzindo a civilidade da discussão a um nível assustadoramente baixo”.

“O conteúdo da segunda postagem, pois, é evidente desinformação, a qual deve ser expurgada das redes sociais e qualquer outra forma de mídia, consistindo na mais grave ameaça atual à democracia”, referiu-se ele à notícia mentirosa que citava uma nunca ocorrida prisão. Um terceiro pedido, em relação a um vídeo depreciativo, foi negado pelo juiz eleitoral. (inf Maringá News)