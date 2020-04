Ex-secretário municipal já preside o PSD

O empresário Francisco Favoto, que deixou semanas atrás a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Maringá, agora preside o PSD local.

Sigla do governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Partido Social Democrático estava sem executiva municipal desde maio de 2019. A executiva antiga era presidida pelo empresário e ex-deputado federal Edmar Arruda.

A nova mesa executiva do PSD já consta do sistema público da Justiça Eleitoral. É provisória, mas tem vigência até 31 de dezembro de 2024. Além de Favoto – que já foi da executiva do DEM, partido pelo qual foi candidato a vice de Mária Iraclézia em 2012 e vice de Wilson Quinteiro (PSB) em 2016 -, integram o comando do partido em Maringá os vereadores Altamir Antonio dos Santos e Sidnei Telles, que são vogais, assim como Clarice Sobczack Chmirri, Sabrina Cassemiro da Silva Forner (primeira tesoureira), Hamilton Cardoso (segundo tesoureiro) e Clóvis Augusto de Melo, secretário de Gestão.

A formação da executiva, oficializada na semana passada, é mais um indício de que o prefeito Ulisses Maia deve trocar o PDT pelo PSD para disputar a reeleição. (inf Maringá News)