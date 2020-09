Ex-secretário repudia fake news e anuncia medidas judiciais

Please enter banners and links.

O respeitado empresário Francisco Favoto, presidente municipal do PSD, divulgou nota de esclarecimento a propósito de um vídeo anônimo, com fake news. Além do desmentido, o ex-secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico informa que está tomando todas as medidas judiciais para responsabilizar todos os envolvidos.

Confira a íntegra da nota:

Surpreendido com a veiculação nas mídias de falsas notícias associando meu nome à investigações do Ministério Público, em respeito aos meus familiares e amigos que conhecem minha trajetória sempre pautada na lisura e na ética, venho esclarecer que não conheço os protagonistas das afirmações falsas e que nunca fui investigado pelo Ministério Público durante toda a minha carreira na vida pública por esses ou quaisquer outros fatos, tomando conhecimento agora do inquérito civil mencionado, o qual foi arquivado por absoluta falta de provas.

Esclareço que diante da gravidade de afirmações falsas de natureza criminal e a sua vil divulgação, tomaremos as medidas judiciais para responsabilizar todos os envolvidos, inclusive aqueles que as estão divulgando por se tratar de “fake neves”, na forma do art. 138 do Código Penal Brasileiro.

Maringá, 9 de setembro de 2.020.

Francisco Favoto