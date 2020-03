Ex-vereador Dr. Manoel Sobrinho filia-se ao MDB

O ex-vereador Manoel Sobrinho filiou-se ao MDB, partido pelo qual será candidato na eleição deste ano.

Lideranças do MDB local estiveram no final de semana em Curitiba, onde houve a formalização da filiação durante curso oferecido pelo diretório estadual aos pré-candidatos a vereador, através da Fundação Ulysses Guimarães.



O vice-prefeito Edson Scabora acompanhou o Dr. Manoel Sobrinho, que conversou com o ex-deputado João Arruda, presidente do MDB paranaense, e o deputado estadual Anibelli Neto. (inf Angelo Rigon)