EXPOINGÁ 2020 Definidas as finalistas do Concurso Garota Country

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) definiu as 12 finalistas do Concurso Garota Country, que vão disputar os títulos de Garota Country 2020, 1ª. e 2ª. Princesas, Melhor Traje e Garota Simpatia durante o Baile Country no dia 25 de abril, no Centro de Eventos do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro.

Neste ano, centenas candidatas de Maringá e região metropolitana se inscreveram e as finalistas foram definidas por uma comissão especial.

Agora as candidatas começam a fase de preparação para a disputa final, quando se apresentarão para o público na passarela, com trajes relacionados ao mundo country. No próximo dia 30 elas iniciam os ensaios coletivos e individual para o concurso mais charmoso e tradicional de Maringá

A eleição será o último evento da Sociedade Rural antes da abertura da 48ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá – 25ª Internacional –, que acontece de 7 a 17 de maio.

“O concurso Garota Country é uma tradição e sempre foi muito concorrido. Um evento de beleza que chama a atenção por suas particularidades, sobretudo pelo capricho no visual das jovens” , observa a presidente da SRM, Maria Iraclézia de Araújo.

A vencedora, além do prêmio em dinheiro, participará de todos os eventos que integram o calendário de atividades da Expoingá 2020, junto com as Princesas, Garota Simpatia e a dona do Melhor Traje.

Adriane Dallagnol, diretora social da Sociedade Rural de Maringá, entende que o grande número de participações demonstra a confiança depositada na entidade. `Sempre mantemos nosso compromisso de transparência e idoneidade com as participantes e seus familiares. E mais um ano temos a certeza que o Baile será um sucesso`, afirmou.

As candidatas que brilharão do Baile Country 2020, são :

Beatriz Capella

Beatriz Nunes Silva

Bruna Gabrielli Dalla Sant’Ana

Caroline Garcia

Carolina Toledo Coelho

Fernanda Amorim

Gabriele Belentani Fertonani

Isabella de Oliveira

Jhenifer Laiz Gonçalves

Kamilly Kanetchny Pires

Letícia Alves de Souza

Nathalia Beatriz Barbosa