Expresso Maringá informa

O Expresso Maringá vem a público informar que, em face da recomendação das autoridades públicas para que as pessoas permaneçam em suas residências com a adoção do distanciamento social, não está havendo mais passageiros para serem transportados no sistema Rodoviário Intermunicipal e Interestadual, razão pela qual foi obrigada a suspender a execução de todas as suas atividades.

Embora pactuemos inteiramente com as medidas adotadas pelas autoridades públicas para debelar o coronavirus, registramos que a paralisação desses serviços se trata de uma realidade triste, vez que as empresas, na qual se inclui o Expresso Maringá, em face da ausência de faturamento, terão enorme dificuldade para fazer frente aos seus compromissos, com reflexo direto no sistema econômico do país.

Assim, a empresa espera que essa crise seja, dentro do possível, superada rapidamente, para que a operação dos seus serviços volte à sua normalidade.

Maringá, 25 de março de 2020