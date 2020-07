F2: Maringaense Drugovich lidera de ponta a ponta na Áustria

O maringaense Felipe Drugovich liderou do começo ao fim a corrida 2 da Fórmula 2, disputada em Spielberg, na Áustria. Ele lidera o campeonato com 17 pontos, 5 à frente do experiente Louis Deletraz. Sua reputação na F2 está em alta, segundo o site oficial da FIA.

“Foi perfeito”, disse Drugovich logo após a vitória. “Foi um pouco difícil também por causa das relargadas. Eu tentava abrir vantagem, mas aí ficava todo mundo junto de novo e eu tinha que abrir outra vez. Foi difícil, com muita pressão”, acrescentou, segundo Vitor Fanzio, do site Grande Prêmio.