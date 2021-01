Fabio Camargo assume presidência do TCE

O ex-deputado estadual Fabio Camargo (foto) assume hoje às 15h a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A sessão solene será de forma híbrida, com a presença de 25 pessoas e transmissão nos canais do TRE-PR no YouTube, pelo Facebook e por meio de salas virtuais criadas especialmente para autoridades, servidores do Tribunal e jornalistas.

Tomarão posse para o biênio 2021/2022 os conselheiros Fabio Camargo, Ivan Bonilha e Fernando Guimarães, respectivamente nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral. (inf Maringá News)