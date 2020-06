Fábio Faria afaga imprensa na posse e elogia Bolsonaro

O novo ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), tomou posse falando em “pacificar o país e deixar as diferenças de lado.” Para o representante do Centrão que ganha papel de destaque no governo a partir de agora, a principal missão de sua pasta é dar acesso a internet a todos os brasileiros. Bolsonaro falou brevemente e alfinetou as instituições. “Não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer.” (inf UOL)