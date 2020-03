Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Maringá informa que não existe um decreto que determina a necessidade de autorização para as pessoas circularem nas ruas da cidade. O link pode ser um gatilho para promover golpes financeiros e de outro teor. Não compartilhe a imagem e não entre no link.

O compartilhamento deste material pode ter implicações jurídicas.

Notícias oficias sobre a Prefeitura de Maringá são divulgadas somente no site www.maringa.pr.gov.br