Família não deixa divulgar nome de maringaense morto em Itapoá

Um maringaense que dirigia um Honda Civic morreu no início da tarde de hoje ao perder o controle do veículo e chocar-se contra a cabeceira da ponte sobre o rio Saí Mirim, em Itapoá (SC).

Vários maringaenses têm residência e familiares em Itapoá, mas a família da vítima impediu que se divulgasse o nome do motorista.

Além dele, estavam no carro três mulheres, que ficaram feridas e foram encaminHadas para atendimento em Joinville (SC).

O acidente aconteceu na Estrada do Cornelsen, entre Guaratuba e Itapoá (SC), por volta das 14h30. A Policia Rodoviária Estadual do Paraná sinalizou o local do acidente, ocorrência atendida pelo Samu e Polícia Militar de Itapoá. Na delegacia, onde a família estava há pouco, também ninguém deixou divulgar o nome do morto.

A reportagem apurou, na manhã de hoje (1º de março), que se trata de José Gil, 63 anos. O corpo será velado no salão nobre da Capela do Prever e o sepultamento, ainda não marcado, acontecerá em Paiçandu. Nesta madrugada, faleceu a mãe do motorista, que estava hospitalizada. (inf Maringá News)