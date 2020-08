Felipe Drugovich vence pela segunda vez na Fórmula 2

Felipe Drugovich venceu neste domingo (16) a corrida de encerramento da sexta etapa da temporada 2020 da Fórmula 2. O brasileiro, piloto da MP Motorsport, largou da segunda posição no Circuito de Barcelona, superou o pole position Luca Ghiotto logo na largada, e seguiu sem dificuldades para vencer pela segunda vez no campeonato.

A segunda posição ficou com Ghiotto, que não pôde acompanhar o ritmo de Drugovich, e terminou mais de nove segundos atrás do brasileiro. Além do piloto da Hitech, o pódio contou com Mick Schumacher, terceiro com o carro da Prema. Yuki Tsunoda, com um equipamento da Carlin, foi o quarto, sendo seguido por Nobuharu Matsushita, companheiro de Drugovich e vencedor do sábado.

Nikita Mazepin ficou com a sexta posição ao final da corrida com um carro da Hitech, sendo seguido por Pedro Piquet, piloto da Charouz que fez seus primeiros pontos na temporada. Callum Illot, da UNI-Virtuosi, foi o oitavo após Christian Lundgaard ser punido em cinco segundos. Louis Delétraz, da Charouz, e Dan Ticktum, da Dams, completaram o top-10.

Após a disputa da sexta etapa da temporada, a liderança da Fórmula 2 segue nas mãos de Callum Ilott, que soma 121 pontos, contra 103 do segundo colocado, Robert Shwartzman. Christian Lundgaard é o terceiro com 87. Felipe Drugovich tem 67 e é o oitavo. Pedro Piquet, com dois pontos, é o 18º. Guilherme Samaia ainda não pontuou.

A temporada da Fórmula 2 terá sequência daqui há duas semanas, quando será disputada a etapa da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. (inf F1 Mania)