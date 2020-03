Fim da Playboy nos USA: Modelo brasileira é estrela de última edição impressa no mundo

Após 66 anos nas bancas americanas, a Playboy EUA, que já estampou capas icônicas com Marilyn Monroe, Pamela Anderson e Lindsay Lohan, anunciou que deixará de oferecer a versão da revista impressa no país. De acordo com Ben Kohn, CEO da publicação, a decisão foi necessária devido à instabilidade do mercado financeiro em meio a pandemia de coronavírus.



Agora só restou a Playboy Espanha. A edição traz a brasileira Iasmin Santos, que estrela uma das últimas capas da Playboy impressas no mundo, neste mês de abril. A modelo contou que se sentiu aliviada em realizar o seu sonho de posar para uma edição da revista impressa. “Me inspirei em diversas famosas como Xuxa Meneghel e Kim Kardashian”.

Ela ainda falou sobre o encerramento da publicação americana nas bancas. “Cresci vendo as famosas nessas capas, por causa delas eu alimentei meu sonho e fico orgulhosa de ter realizado a tempo de ver minha revista impressa na Espanha”.

“Sei que vão seguir com a versão digital, mas ter a sua revista nas mãos não tem preço, é uma pena que muitas não conseguirão ver o seu trabalho dessa forma”.

A Playboy Espanha é uma das poucas edições que seguem sendo oferecidas no modelo impresso pelas bancas, assim como a Playboy Portugal.