Finalmente a Prefeitura de Maringá começou a cobrar de empresas privadas pelo uso de um espaço público chamado praça Papa Pio XII, na Zona 5. O local é ocupado por antenas de várias emissoras de televisão sem que houvesse contrapartida. Era uma casa da sogra, onde, por exemplo, a RICTV (Record) chegou a escavar o local e colocar um enorme painel, como se o local fosse dela Uma outra emissora chegou a montar um estúdio em plena praça. Nunca ninguém se importou com essa ocupação ilegal.

No final de semana, ao que parece pela primeira vez na história recente da cidade, o município e a Televisão Tibagi Ltda. assinaram um termo de permissão de uso onerosa, para que a empresa utilize 160,16 metros quadrados da área total de 23.419,21 m², para manter ali o seu sistema irradiante e instalações correlatas. O termo foi firmado em novembro do ano passado, tem prazo de dois anos, e um custo anual de R$ 5 mil para cada 50 m² utilizados. (inf Angelo Rigon)