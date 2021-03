Fiscalização flagra festas e interdita chácaras após denúncias

O Grupo de Gestão Integrada de Maringá, GGI, flagrou festas em residências e chácaras, descumprindo no final de semana os decretos estadual e municipal em prevenção ao novo coronavírus.

Casos foram denunciados pela comunidade no 153, 156 e na Ouvidoria online. Até o começo da madrugada deste domingo, 14, duas chácaras foram autuadas e interditadas, uma no Jardim Alvorada e outra no Jardim Laudiceia. Outras foram vistoriados, mas os eventos já haviam acabado. Entre os estabelecimentos interditados desde a última sexta-feira estão bar, disque cerveja e shopping atacadista.

As equipes do GGI já estão nas ruas hoje também, com equipes trabalhando desde o começo da manhã e vistorias seguirão até o final da noite.