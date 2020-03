Fiscalização no SuperMuffato

As operações de Fiscalização Integrada estão com foco nas empresas reincidentes em Maringá, que já foram notificadas ou autuadas e seguem descumprindo decreto. Na manhã de hoje, 28, o SuperMuffato, na avenida João Paulino Vieira Filho, no Novo Centro, foi autuado pela segunda vez desde ontem.

Somente entre quinta-feira e sexta-feira foram 923 denúncias, 385 vistorias e 17 autuações. Confira abaixo dados desde começo da operação no dia 20 de março:

– 1438 vistorias

– 150 notificações

– 50 autuações

– 8582 denúncias

Denúncias devem ser feitas no telefone 156.