Flagrado em desrespeito a prevenção, Budega é multado em R$ 75 mil

Operação integrada da Prefeitura de Maringá vistoriou bares no começo da noite de domingo, 17. Budega, na avenida Curitiba, foi multado em R$ 75 mil por descumprimento de medidas de prevenção ao coronavírus.

Outros bares foram visitados e orientados. Operação segue às 23 horas com vistorias para verificar cumprimento de decreto quanto ao encerramento das atividades. O secretário de Saúde, Jair Biatto acompanhou a operação.

O Budega foi flagrado pela fiscalização com aglomeração de pessoas e sem medidas de prevenção. Infrações apontadas como graves com abertura de processo administrativo. Ação está baseada na lei complementar municipal 567 de 2005, decreto 573 de 2006, e Lei Federal 6437, de 1977.

O prefeito Ulisses Maia reforça a importância do cumprimento das medidas de prevenção ao coronavírus por todos os segmentos comerciais e, especificamente bares, é preciso atenção mais rigorosa. “Vamos adotar medidas mais restritivas e isso inclui a publicação de um novo decreto em relação a essa atividade”, afirma.