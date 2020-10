“Flashdance”: Filme musical dos anos 80 vai virar série

Acompanhando outros filmes e series que confirmaram reboots nos próximos anos, o filme “Flashdance: Em Ritmo de Embalo”, que foi um grande sucesso dos anos 80, vai virar série de televisão. Segundo o site americano, Hollywood repórter, o novo projeto deve contar com a famosa diretora Angela Robinson (The L Word) como produtora executiva.

Lançado em 1983, Flashdance será a inspiração para uma nova série, que já está em fase de desenvolvimento e deve ser lançado no streaming da Paramount. Além de Angela Robinson, Lynda Obst, que trabalhou no original, e Tracy McMillan (Fugitivos da Marvel) também fazem parte da produção.

Ainda não se sabe muitos detalhes sobre a série, mas um possível caminho é de que a história mostre a jornada de uma jovem negra que quer se tornar bailarina, mostrando aspectos de sua vida, como “romances, arte, amizades, e amor próprio”.

Nos anos 80, “Flashdance: Em Ritmo de Embalo” foi um grande sucesso, alcançando a marca de terceira maior bilheteria no ano de sua estreia. O filme ainda foi indicado ao Globo de Ouro, nas categorias de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical.

Na história original, Alex (Jennifer Beals) é uma jovem de garra e talento, que não mede esforços para realizar o sonho de se tornar uma bailarina. Para isso, durante o dia, ela trabalha como operária e à noite trabalha como dançarina numa boate. No decorrer do filme, ela se envolve com seu chefe, Nick, enquanto se prepara para concorrer a uma vaga em uma escola de dança de prestígio.