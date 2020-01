Fluxo de passageiros cresce 15% no aeroporto em 2019

Aeroporto de Maringá começa 2020 reproduzindo os dados positivos contabilizados ano passado, entre eles o aumento de 15,7% no fluxo de passageiros. Em 2018 foram 641 mil embarques e desembarques, número que cresceu para 742 mil em 2019. Também foi o terceiro ano consecutivo que o aeroporto fecha ano com lucro, conforme dados prévios já finalizados (os números definitivos serão divulgados nos próximos dias)

Aumento no número de voos e operações de aeronaves maiores, com maior número de assentos, estão entre os fatores que explicam o resultado positivo na movimentação de passageiros. O superintendente do aeroporto, Fernando Rezende, já estima aumento no volume de embarque e desembarque em 2020, com reaquecimento da economia, que estimula o uso do transporte aéreo. Recentemente a Latam voltou a operar voos de Maringá a São Paulo.

Investimento de R$ 81,5 milhões prepara o terminal para a expansão das atividades, proporcionando mais conforto e segurança para passageiros. As obras estão em fase de execução. Nova praça de alimentação também funciona com cinco operações distintas.

A implantação do Terminal de Carga Aérea Internacional (Teca) está na parte final burocrática. Já a construção do novo terminal de passageiros aguarda aprovação da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC).