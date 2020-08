Garota Chocrível: o diário de uma adolescente dos anos 80

Eu – Diário de uma garota Chocrível conecta a realidade dos anos 80 com os adolescentes do novo milênio por meio da tecnologia. No e-book e aplicativo da Série Chocrível, o público moderninho mergulha em uma época sem internet e no auge de grandes nomes da música nacional e internacional. A obra é resultado da reunião dos diários da adolescência de Márcia Marques, escritora da obra e criadora da Série Chocrível.

Desde a separação dos pais durante a infância até os conflitos e desafios de uma garota na adolescência, Maia de Oliver, protagonista da história, narra sua trajetória em busca do próprio destino e do “feliz para sempre” dos contos de fadas. Com as amigas Vic e Carol, Maia enfrenta as paqueras, o primeiro beijo, o desafio do vestibular e a dor da morte.

“Estou atordoada com toda a conversa sobre o meu futuro, e me assusto mais ainda quando ele me fala da morte.

– É isso mesmo, filha – falou.

– Um dia seu pai não vai estar mais aqui, e você com seus irmãos darão continuidade às empresas – continuou falando.

Levei um choque de REALIDADE.

Não posso nem imaginar nada disso.

– Venha tomar conta do que é seu. A escolinha não é sua – ele insistiu.

– Você tem que pensar no futuro, um dia ele chega – continuou falando.” (Eu – Diário de uma garota Chocrível, pág.364 e 365)

Além da lições aprendidas pela protagonista, a obra apresenta um dicionário maranhês que auxilia na compreensão da história e enriquece o vocabulário do leitor. Já o aplicativo de realidade aumentada propõe um álbum de figurinhas virtual, entretenimento clássico da época.

Eu – Diário de uma garota Chocrível é dedicado a adolescentes curiosos sobre a cultura dos anos 80 ou para os adultos saudosistas daquela geração. Além da diversão garantia, a obra deixa a inspiração para que, no futuro, diários da década de 2020 sejam também ponto de partida para novas produções nostálgicas como é a Série Chocrível.

Ficha Técnica:

Título: Eu – Diário de uma garota Chocrível

Autor: Márcia Marques

ISIN: B083THJBR7

Páginas: 346

Preço: R$19,79

Link de venda: https://amzn.to/3ddNaYD

Sinopse: Maia de Oliver é uma garota comum com uma história incomum. É sonhadora e adora a vida que leva. Vive feliz com a família numa pequena cidade cercada de amigos, onde semeou seus maiores sonhos. A separação dos pais deixa marcas que só se manifestariam anos mais tarde, onde busca respostas sobre a decisão da mãe em deixá-la para trás. Desde então, passa a morar com o pai e conta com o apoio de sua nova mulher para realizar muitas aventuras na adolescência. Até que tudo desmorona de novo. Entre os momentos difíceis, ela encontra na escola verdadeiras amizades e uma forma de se expressar através da dança, um sonho distante dos planos traçados para sua vida. Vic e Carol, suas melhores amigas, compartilham momentos mágicos e muito divertidos nessa história apaixonante, onde Maia conhece seu paquera oficial e fica sem saída com um beijo roubado. Seu diário, o confidente, guarda todos os seus segredos e os sentimentos mais profundos quando ela se depara com o fim de seu mundo.

Sobre o autor: Márcia Marques nasceu em 1973 e presenciou o surgimento das grandes bandas rock e pop dos anos 80. Ama ler e tem mania de fazer rimas e criar histórias. Decidiu escrever para incentivar os leitores a terem paixão pelos livros.

