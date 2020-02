Gerente de posto é presa vendendo etanol misturado com água

Uma mulher, de 47 anos, foi presa em flagrante pelo delegado de Colorado no início da tarde desta quarta-feira, 19. A mulher, gerente de um posto de combustíveis de Colorado, estava vendendo etanol misturado com água, o que provocou um prejuízo para vários moradores da cidade, que tiveram problemas com seus veículos.

A mulher foi indiciada por crime contra a ordem econômica. De acordo com o delegado de Colorado, Alysson Tinoco, várias pessoas procuraram a delegacia alegando que ficaram na estrada com problemas mecânicos após abastecerem no posto da cidade. Veja fotos abaixo..

Ao chegar no local, a equipe da Polícia Civil constatou nos próprios medidores das bombas que existia água no meio do etanol. O delegado está ouvindo várias pessoas agora à tarde que tiveram problemas mecânicos. Pelo menos dez moradores tiveram problemas, segundo a Polícia Civil.

As bombas do posto foram lacradas e o nome do comércio não foi divulgado. O etanol era vendido no posto a R$ 3,08. Vários carros pararam na estrada após o abastecimento. (Fábio Guillen/Portal GMC Online)