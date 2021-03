GGI autua estabelecimentos que descumprem decretos

O Grupo de Gestão Integrada de Maringá flagrou um disque cerveja com clientes dentro, na avenida Pedro Taques na noite desta sexta, 12. A Polícia Militar revistou as pessoas e verificou a documentação de cada um. Uma equipe com servidores das secretarias municipais vistoria o estabelecimento, que foi autuado e interditado.

Antes, um bar na avenida São Judas Tadeu, próximo ao Contorno Norte, também foi autuado e interditado por estar aberto, descumprindo os decretos municipais de enfrentamento ao novo coronavírus. O trabalho do GGI é baseado em denúncias feitas por moradores. Uma festa num sobrado na avenida Carlos Borges é uma das vistorias que aconteceu também. Os participantes da festa foram autuados por descumprimento do toque de recolher.