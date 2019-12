Globo fará pela primeira vez propaganda no SBT

Os telespectadores que ligarem a TV no SBT entre esta sexta (20) e domingo (22) podem se deparar com uma propaganda inusitada. Pela primeira vez, a Globo vai anunciar um de seus produtos em uma emissora concorrente.

De acordo com o blog Notícias da TV, a emissora comprou espaços nos intervalos de programas como Ratinho, Fofocalizando, Raul Gil, Topa ou Não Topa e Eliana, além do telejornal SBT Brasil. O motivo: a série da Globoplay sobre Hebe Camargo. A propaganda, disponível no YouTube, mostra o famoso “toque de cinco segundos” em uma versão “cinco selinhos”, com Hebe, vivida por Andréa Beltrão.

“Hebe é um conteúdo que mexe com a memória afetiva das pessoas. O SBT é a parte mais importante dessa memória e não poderia ficar de fora da nossa campanha”, disse Tiago Lessa, diretor de marketing da plataforma, ao blog.