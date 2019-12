Gol aumenta preço de passagens da Smiles

Alta no valor cobrado pela companhia área pelos assentos em voos comprados pelo programa de fidelidade começa em 1º de janeiro. Smiles diz que vai manter ‘preços competitivos’. Avião da companhia aérea Gol pousa no Aeroporto Internacional de São Paulo – Cumbica (GRU), em Guarulhos

Celso Tavares/G1

Os preços das passagens vendidas pela Gol ao programa de milhas Smiles serão reajustados em 41%, a partir de 1º de janeiro.

Trata-se do aumento no valor cobrado pela companhia área ao programa de fidelidade: cada passagem emitida por meio dele é comprada pela Smiles junto à Gol.

Por que as passagens aéreas então ficando mais caras?

Por outro lado, o valor das milhas também será elevado, mas em percentual menor, de 2,7%. Ou seja: a Smiles terá um custo maior para emitir passagens.

Questionada pelo G1 se os aumentos vão impactar diretamente no preço pago pelos consumidores e serão repassados ao custo das milhas, a Smiles disse que “continuará mantendo os seus preços competitivos em relação ao mercado.”

Vai viajar? Veja como enfrentar o dólar alto e não gastar muito

Aumenta limite para compras no exterior e em free shops

“Vamos buscar ser ainda mais eficientes oferecendo opções de resgates de passagens cada vez mais atraentes”, afirmou o diretor Túlio Oliveira.

De acordo com a Smiles, o reajuste do valor das milhas é feito todo ano, conforme contrato. A última vez que esse aumento aconteceu foi em janeiro deste ano, no patamar de 16,6%. Já o último reajuste do valor das passagens vendidas havia sido de 17,1%.

“Já era esperado um reajuste maior devido a diversos fatores que afetaram o mercado de aviação neste momento”, disse a Smiles, por meio de nota.

A Gol, por sua vez, disse que os ajuste de preço acontece para “garantir um equilíbrio entre as companhias”. A empresa não respondeu, no entanto, sobre o impacto das mudanças para o consumidor na compra de bilhetes aéreos.

Preços das passagens aéreas para o fim do ano disparam

Initial plugin text