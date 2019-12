Gramado: turista pode esquiar na neve, desbravar mundo em miniatura e curtir bar de gelo

Roteiro do Descubra o Brasil na Serra Gaúcha inclui casa do Papai Noel — aberta o ano todo —, fábricas de chocolate e tarde relaxante no Lago Negro. Gramado: turista pode esquiar na neve, desbravar mundo em miniatura e curtir noite em bar

Gramado (RS) consegue esticar para todos os meses do ano o clima de frio e de Natal que tanto atraem turistas para a Serra Gaúcha.

Não importa a época da viagem, é possível visitar o Snowland, um parque com montanha de neve, atividades abaixo de zero, esqui e patinação no gelo.

E não precisa ser dezembro para curtir o clima natalino. A Aldeia do Papai Noel funciona o ano todo com sua árvore dos desejos, a casa do bom velhinho e fábrica de presentes. O Natal Luz, com espetáculo como show de luzes e lago e parada circense na rua, também foge do calendário convencional: acontece de outubro a janeiro.

Como tem muita coisa para fazer na cidade, o Descubra o Brasil foi até a Serra Gaúcha e fez uma curadoria para ajuda no roteiro.

Para quem gosta de relaxar, vale conhecer o Lago Negro, um parque de entrada gratuita com muito verde, área para descansar, piquenique, e opções pagas de lazer como pedalinhos.

Já os amantes de chocolate têm à disposição uma série de fábricas de chocolate com degustações e atrações à parte – numa delas, há um tour por esculturas de pontos turísticos famosos feitos de chocolate maciço.

Dá ainda para conhecer o Mini Mundo, parque ao ar livre formado por réplicas fiéis de pontos turísticos que, juntos, formam uma cidade em miniatura, animada por milhares de mini-habitantes, onde tudo é 24 vezes menor do que a realidade.

E, como mostra o vídeo acima, terminar o dia brindando num bar de gelo, com temperatura abaixo de zero.

Arte

Criança desliga na neve com boia em parque de Gramado

Aulas de esqui são opções para turistas em Snowland

Neve, temperatura abaixo de zero, roupas especiais e brincadeiras: frio diverte turistas em Gramado

Turistas se divertem no pedalinho do Lago Negro, em Gramado

Lago Negro é opção de relaxamento em meio a profusão turística de Gramado

Miniatura do Museu do Ipiranga, de São Paulo, é destaque entre as adaptações do parque Mini Mundo, em Gramado

No Mini Mundo, réplicas de pontos conhecidos do mundo constituem uma cidade em miniatura, onde tudo é 24 vezes menor do que a realidade

No Mundo de Chocolate, pontos turísticos como as Pirâmides do Egito são recriados com chocolate maciço

O Monte Rushmore, dos Estados Unidos, ganha versão em chocolate maciço no Mundo de Chocolate

Casa do Papai Noel, em Gramado, é do estilo bávaro

Turistas tiram foto ao lado do bom velinho na Aldeia do Papai Noel

Crianças brincam com neve artificial na Aldeia do Papai Noel

Bebidas servidas no bar de gelo em Gramado

Turista brinca com escultura no bar de gelo de Gramado: drinques e diversão abaixo de zero

