Grave acidente em rodovia deixa motorista ferido

O acidente envolveu dois caminhões na tarde desta quarta-feira, 10, no contorno sul do município de Astorga. A colisão aconteceu na rodovia PR-218.



Os caminhões trafegavam em sentidos opostos, com a colisão frontal houve vazamento de óleo diesel na pista e um dos motoristas ficou preso às ferragens. O outro motorista nada sofreu.

O Serviço Aéreo do Samu foi acionado para auxiliar os demais socorristas no atendimento. A vítima em estado grave foi encaminhada ao Hospital Norte paranaense de Arapongas. (inf André Almenara)