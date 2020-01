Greca vai com PSDB na vice

O prefeito Rafael Greca (DEM) afirmou ontem que pretende repetir na disputa pela reeleição em outubro a chapa de 2016 com o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSDB).

Com a afirmação, o PP de Ricardo Barros deverá disputar a Prefeitura de Curitiba com Cida Borghetti ou Maria Victória Greca, que há tempos têm domicílio eleitoral na capital do estado. (inf Angelo Rigon)