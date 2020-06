Homem armado invade sede da Globo no RJ e faz repórter refém

Um homem invadiu a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro, agora à tarde (10), e fez uma repórter de refém. Armado com uma faca, ele dizia querer falar com a apresentadora do Jornal Nacional Renata Vasconcellos.

Imagens do circuito interno da Globo mostram o homem com a repórter Marina Araújo à sua frente e uma faca encostada no abdômen dela. A polícia foi chamada e tentou negociar com o agressor que estaria portando uma faca e teria sido neutralizado. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações; o homem estava armado com um facão e beijava a cabeça da repórter enquanto apontava a arma para o pescoço dela, ele estaria à procura da jornalista Renata Vasconcellos, com quem queria conversar. Nesta quarta-feira é aniversário dela.(inf Jornal O Tempo)