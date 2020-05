Homem de 28 anos é executado a tiros em Mandaguaçu

O homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (25) no Jardim dos Ipês em Mandaguaçu.



Segundo informações, Alan Cosmos Passos de Souza, de 28 anos, estava chegando na residência quando estacionou o veículo e foi surpreendido pelo assassino que disparou pela primeira vez, Alan foi atingindo, correu por alguns metros, o autor correu atrás e disparou por mais algumas vezes, a vítima foi atingida por dois tiros no abdômen e seis na região da cabeça.

A vítima caiu em um terreno baldio, após cometer a execução o atirador fugiu em um GM Monza de cor escura.

O socorro foi acionado, mas quando as equipes do Corpo de Bombeiros com o apoio do Suporte Avançado de Vida chegaram no local, Alan já estava morto.

A vítima conta com passagens pela polícia, e havia saído da cadeia há pouco tempo.

Após o trabalho de praxe da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao IML de Maringá. A Polícia Civil investiga o caso. (inf Eduardo Leandro)