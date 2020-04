Homem mata esposa e comete suicídio

O crime de feminicídio foi numa residência localizada na Rua Dom João VI, no Jardim Panorama, em Sarandi.

Um casal que estava em fase de separação foi encontrado morto com tiros em várias partes do corpo.



Gustavo Brionis de Brito, 28 anos, usou um revólver para matar a esposa Katlyn Musa Procópio, 22.

Logo após tirar contra Katlyn, Gustavo usou a mesma arma para cometer o ato extremo. A família encontrou os corpos em cima da cama do casal após arrombarem a porta do imóvel. O revólver Taurus calibre 38 foi apreendido pelos policiais que estiveram na cena do crime.

Katlyn foi ferida por tiros no tórax, braço, e crânio. Já o rapaz apresentava um tiro no crânio. O perito declarou que provavelmente o crime ocorreu na madrugada de domingo. O casal viveu por quatro anos juntos.

Familiares contaram aos policiais que o casal estava em processo de separação.

Katlyn estava estagiando no setor de radiologia do Hospital Metropolitano de Sarandi. Gustavo era eletricista. A reportagem conseguiu uma informação de que o jovem estava estudando para prestar concurso para a Polícia Militar. O sonho de Gustavo era entrar na corporação.

Na manhã desta segunda-feira (20), familiares e amigos do casal devem prestar depoimento junto ao delegado Adriano Garcia na Polícia Civil de Sarandi. (inf André Almenara)