Homem morre após confronto com a PM em ocorrência de aglomeração de pessoas em Maringá

Um homem de 26 anos morreu após ser baleado em confronto com a Polícia Militar em uma ocorrência de aglomeração de pessoas na madrugada deste sábado (15), em um loteamento do Jardim Rebouças, em Maringá.

De acordo com a PM, quando as equipes chegaram no local, pelo menos 50 pessoas fugiram em carros e motocicletas. Josuel Peterson Andrade Patrocínio pilotava uma motocicleta BMW em alta velocidade, com uma jovem na garupa. Os policiais passaram a acompanhar a dupla, que acabou caindo da moto.

Os policiais informaram que o condutor estava armado e atirou na direção de um dos policiais, que por sua vez, revidou. Josuel Peterson Andrade Patrocínio foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foram acionados. A arma utilizada pelo condutor da moto, uma calibre 38 Taurus, foi apreendida.

A jovem que estava na garupa informou aos policiais que o homem estava embriagado. Ela foi levada para a 9ª Subdivisão Policial (SDP) de Maringá.

Ainda de acordo com a PM, o condutor da motocicleta tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e furto. (inf GMC Online)