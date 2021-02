Homem morre atropelado na rodovia BR 376

Um homem de 43 anos morreu após ser atropelado por vários veículos na noite desta quinta-feira, 25, no município de Sarandi.

O pedestre teria atravessado a rodovia quando foi atropelado por uma carreta Scania que seguia sentido à Maringá. Outros veículos menores vinham logo atrás e não conseguiram desviar e passaram sobre o corpo.

Na bolsa do homem havia um documento com nome de Wanderley Luiz Cardoso, morador no Jardim Verão em Sarandi. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Maringá.