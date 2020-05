Horário especial para comércio

A Prefeitura de Maringá comunica que o comércio funcionará, excepcionalmente, das 10 às 20 horas a partir desta terça, 5, até sexta, 8. No sábado permanece fechado, retornando ao expediente normal na segunda, 11 (das 10 às 16 horas).

A decisão é em caráter especial, adotada em função do Dia das Mães. Também fica autorizado, em caráter excepcional, o funcionamento de floriculturas sábado e domingo (somente neste final de semana).

Prevalece as recomendações quanto aos protocolos de prevenção, que incluem o uso obrigatório de máscara, higienização frequente das mãos, distanciamento entre as pessoas e controle de fluxo nos estabelecimentos.

A prefeitura seguirá com trabalho de fiscalização para garantir o cumprimento das medidas de prevenção ao coronavírus na cidade. Operação nas ruas segue com equipes da Guarda Municipal e Diretoria de Fiscalização.