Hotel Elo, que promovia festa na cobertura, é autuado

O Grupo de Gestão Integrada realizou ontem três interdições e autuações, resultado de 25 vistorias. Os casos foram numa loja na avenida Brasil, um pet shop na avenida Tiradentes e um hotel [Elo, próximo ao paço municipal], onde estava acontecendo uma festa na área de lazer do terraço. Piscina, academia, sauna e sala de eventos foram interditadas. O estabelecimento será multado em R$ 10 mil e 33 pessoas que participavam da festa também serão autuadas e pagarão multa de R$ 1 mil cada.

O GGI continua a fazer vistorias neste domingo, principalmente em locais públicos da cidade, fechados pelo decreto da última sexta-feira. As equipes do GGI já estão nas ruas verificando de dia funcionamento do comércio, atendimento de serviços e espaços públicos. Já à noite são vistoriados bares, lanchonetes, disk-cerveja, restaurantes, festas clandestinas, espaços públicos, entre outros.

Vistorias acontecem entre 9h e 14h, com outras equipes entre 14h e 19h e à noite entre 20h e 1h da madrugada. O GGI verifica denúncias feitas pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 156 (Ouvidoria). O balanço com dados gerais do final de semana será divulgado amanhã (1º de março).

Participam do GGI as secretarias de Fazenda (SeFaz), de Mobilidade Urbana (Semob), de Saúde, de Meio Ambiente (Sema), Guarda Municipal, a Comunicação, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.