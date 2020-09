Hotel Metrópole novíssimo

Please enter banners and links.

Os empresários Giba e Patrícia Palma com perspicaz e visão, aproveitaram o momento de baixa na ocupação hoteleira e garantiram uma reforma no luxuoso e bem localizado Hotel Metrópole em Maringá.

Com a retomada gradual dos eventos, Maringá se destaca no turismo de negócios e serviços, o Metrópole está todo renovado com a qualidade que seus hospedes e frequentadores merecem, respeitando todas as normas técnicas de saúde.

Giba e Patricia Palma, irmãos no comando do Hotel Metrópole Maringá

Destacou Gilberto Palma do orgulho de ter uma equipe de colaboradores, sendo profissionais da mais alta performance neste empreendimento receptivo.

“Que Deus e meu pai Divanir, nos proteja e nos ilumine para seguirmos em frente“, lembrou com saudade do saudoso Divanir Braz Palma idealizador do projeto Hotel Metrópole Maringá.