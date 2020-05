Idoso morre após sofrer mal súbito e bater moto em poste

O motociclista Edvaldo Adalto da Silva, de 65 anos morreu no início da noite desta segunda-feira, (04), em um acidente de trânsito registrado no final da Avenida Morangueira, zona norte de Maringá.

A vítima pilotava uma motocicleta Honda/SH, quando a princípio teria sofrido um mal súbito sobre o veículo. O homem que trafegava pela via no sentido bairro-centro, perdeu a direção da moto e colidiu contra o meio-fio. Na queda, a vítima foi arremessada contra um poste de energia, e sofreu trauma de tórax.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu compareceram no local. Por 40 minutos, realizaram manobras de reanimação. Mas infelizmente o vendedor que trabalhava em uma distribuidora de carnes suína, não resistiu aos graves ferimentos e morreu.

A vítima residia na Zona 7, e era carinhosamente conhecida pelo apelido de “Dedé”.

Um amigo da vítima relatou a nossa equipe, que por conta da pandemia do Coronavírus, Dedé estava trabalhando no sistema Home Office, porém, hoje no período da tarde ele foi até a empresa que fica situada nas imediações do local onde ocorreu o acidente, conversar com alguns companheiros de trabalho. Mas infelizmente quando retornava para sua residência, se envolveu neste trágico acidente. (inf Plantão Maringá)