Igreja não entrega documentos prometidos

Nenhum representante da Igreja Em Busca do Reino de Deus, localizada no Conjunto Requião, levou os documentos sobre a regularidade de seu funcionamento nesta quarta-feira à Prefeitura de Maringá.

Na terça-feira (24) à noite a operação de Fiscalização Integrada fiscais foram desafiados pelo pastor Edilson Gois, que disse que continuará com cultos e que não fechará igreja. Lá, os cultos acontecem às terças, sextas e domingos. (inf Maringá News)