IML identifica dupla que morreu em confronto com a PM

O Instituto Médico Legal de Maringá, identificou na noite deste domingo, 8, os dois

rapazes que morreram, em uma intensa troca de tiros com a PM, entre as cidades

de Munhoz de Melo e Iguaraçu. Inclusive familiares de um deles compareceram no IML,

e fizeram o reconhecimento de forma oficial. Um dos indivíduos tinha apenas 15 anos e era

morador da cidade de Iguaraçu. Trata-se do adolescente Rogério Duarte. Já o comparsa

do menor tinha 26 anos, e morava na cidade de Ibiporã, na região de Londrina. O rapaz

foi identificado como Ronan Fernando da Silva. A dupla que morreu e outras três

pessoas, ocupavam um carro roubado na última sexta-feira, (6), na zona norte de Maringá.

O caso

Dois homens morreram e três pessoas foram baleadas durante uma intensa troca de tiros

que ocorreu no começo da madrugada deste domingo, 8, no entroncamento das

rodovias PR-550 e PR-218, entre as cidades de Munhoz de Melo e Iguaraçu, (40

quilômetros de Maringá). A Polícia Militar informa que a ocorrência teve início após uma

denúncia de disparo de arma de fogo, a princípio em via pública na cidade de Munhoz de

Melo. O solicitante informou aos policiais as características dos envolvidos nesta situação e

do carro ocupado por eles, um VW Voyage na cor prata. Diante desta informação, equipes

da Rádio Patrulha e Rotam, saíram em diligências, afim de localizar os suspeitos.

Na rodovia os policiais se depararam com o veículo, que era ocupado por 3 homens e 2

moças. Ao consultar a placa do automóvel junto ao Sinesp, se constatou que o veículo

constava alerta de roubo. O carro foi roubado na sexta-feira, em Maringá. As guarnições da

PM deram ordem de parada ao motorista do veículo, que desobedeceu a determinação

policial e empreendeu fuga. Teve início um acompanhamento tático que resultou no

confronto. Já que durante a perseguição, dois indivíduos começaram a atirar contra as

equipes policiais que revidaram a altura.

Em um certo momento o motorista do Voyage perdeu a direção do mesmo e capotou. No

local do acidente ocorreu mais uma troca de tiros, e todos os ocupantes ficaram feridos,

sendo que dois morreram na hora. Um rapaz identificado como Luciano Henrique Ferreira,

de 20 anos, foi socorrido em estado grave. Ele deu entrada no Hospital Metropolitano de

Sarandi. Vitória Aparecida Lima, de 18 anos, e Lorraine Hortência Oliveira, de 22 anos,

foram socorridas apresentando ferimentos nas pernas, causados por tiros. Vitória foi

encaminhada para o Hospital Santa Casa, e a outra moça para o HU de Maringá.

As vitimas foram atendidas por equipes do Siate e Samu. Os corpos dos indivíduos que

tombaram mortos, foram removidos e encaminhados ao IML de Maringá. No local os policiais militares encontraram um revólver calibre 38. Dentro do carro havia cápsulas deflagradas de pistola. Possivelmente a arma caiu durante o capotamento. (inf Corujão Notícias)